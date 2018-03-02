13:54 02.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина совместно с Латвией увеличили объемы торговли на 27 процентов

Между Украиной и Латвией повысился коэффициент взаимной торговли товарами и услугами более чем на 27 процентов, с положительным для Украины сальдо в 102,6 млн долларов.

Украина совместно с Латвией увеличили объемы торговли на 27 процентов

Такие достижения во время встречи обсудили премьер-министр Украины Владимир Гройсман с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.

Отмечается, что товарооборот между Украиной и Латвией по итогам 2017 года составил 462 млн долларов.

Наиболее экспортируемые из Украины в Латвию являются минеральные топлива, нефть, котлы и машины, органика, пищевые продукты, металлы. В свою очередь на импорт приходится  - фармацевтика, товары легкой промышленности, средства наземного транспорта.

Гройсман утверждает, что усилить сотрудничество поможет активизация работы Межправительственной украинско-латвийской комиссии и возобновления деятельности офиса Агентства инвестиций и развития Латвии (LIAA) в Киеве.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", экспорт бобовых из Украины за 2017 год увеличился на 64% и составил 193 млн долларов экспортной выручки. За предыдущий год Украине удалось заработать на экспорте бобовых на 42% больше, чем на экспорте всех молокопродуктов.


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