Украина совместно с Латвией увеличили объемы торговли на 27 процентов

Такие достижения во время встречи обсудили премьер-министр Украины Владимир Гройсман с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.

Отмечается, что товарооборот между Украиной и Латвией по итогам 2017 года составил 462 млн долларов.

Наиболее экспортируемые из Украины в Латвию являются минеральные топлива, нефть, котлы и машины, органика, пищевые продукты, металлы. В свою очередь на импорт приходится - фармацевтика, товары легкой промышленности, средства наземного транспорта.

Гройсман утверждает, что усилить сотрудничество поможет активизация работы Межправительственной украинско-латвийской комиссии и возобновления деятельности офиса Агентства инвестиций и развития Латвии (LIAA) в Киеве.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", экспорт бобовых из Украины за 2017 год увеличился на 64% и составил 193 млн долларов экспортной выручки. За предыдущий год Украине удалось заработать на экспорте бобовых на 42% больше, чем на экспорте всех молокопродуктов.