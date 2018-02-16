Порошенко одобрил закон о корпоративном договоре

Как сказано на сайте украинского парламента, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно корпоративных договоров", который предусматривает введение новых статей, регламентирующих заключение договоров акционерами, вернулся в параметр с подписью президента.

Таким образом, документ вводит дополнительную защиту прав и интересов инвесторов.

При этом в пояснительной записке к закону сказано, что решение о заключении договора между акционерами и/или корпоративного договора, стороной которого является государство, которое владеет акциями от 25 процентов их уставного капитала, принимается соответствующим субъектом управления государственной собственности.

Если таким субъектом является хозяйственная структура, решение принимается наблюдательным советом хозяйственной структуры или ее высшим органом управления. Также отмечается, что решение о заключении договора между акционерами и/или корпоративного договора, стороной которого является хозяйственное общество, доля государства в котором составляет 100 процентов, и которое владеет 25 процентами их уставного капитала, принимается наблюдательным советом такой хозяйственной структуры или высшим органом управления хозяйственного общества, доля государства в котором составляет 100 процентов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в среду, 14 февраля, подписал закон, который вносит изменения в закон Украины "О физической культуре и спорте" в части использования огнестрельного и холодного оружия в спортивных целях.