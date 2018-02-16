МВФ назвал условия продажей предприятий в Украине

Об этом рассказал Роден во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, сообщается на официальном сайте парламента.

Отметим, что стороны двух государств подняли вопросы выполнения положений меморандума о сотрудничестве с МВФ и законодательного обеспечения дальнейшего реформирования экономики Украины.

По словам Рон Ван Родена, в Украине благодаря усилиям правительства и парламента можно увидеть, как экономика оживает и демонстрирует рост на 2-3 процента. Тем не менее это государство нуждается в инвестициях - внутренних и иностранных.

Также Рон Ван Роден назвал важными законы о приватизации и те, которые направлены на борьбу с коррупцией, отметив также необходимость принятия законов, направленных на улучшение бизнес-среды в стране.

"Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАЗК", - подчеркнул он.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фонд государственного имущества готовится на конкурс по продаже 20 крупных государственных предприятий. В списке, в частности, значатся Одесский припортовый завод, Сумыхимпром, пять облэнерго и другие предприятия.