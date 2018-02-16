Импортный газ для Украины заметно подорожал

Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Отметим, что в декабре 2017 года, стоимость газа составляла около 252,9 долларов. Таким образом, за месяц его цена повысилась на 8%.

Согласно данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость газа в декабре года составила 253 доллара за тысячу кубов. Тем не менее средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что транзит газа в Европу должен проходить через Украину.Такая ситуация может сложится если Nord Stream-2, то есть вторая нитка Северного потока, будет построена.