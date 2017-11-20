Нефть Brent поднялась выше 62 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:19 по столичному времени цена барреля нефти Brent находилась на уровне 62,55 доллара за баррель. В свою очередь это приблизительно на 0,27% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,64 доллара за баррель, прибавив 0,16%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Подгорб, что в Ужгородском районе, правоохранители выявили нелегальную врезку в нефтепровод. Так, На участке земли длиной примерно 300 метров была выявлена разлитая жидкость, очень похожая на нефть. Данную жидкость в итоге откачали, для здоровья людей угроза отсутствует.