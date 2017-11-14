18:30 14.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100179055:mysnichenko

Перевод средств в Украину из-за границы уменьшился до 1,75 миллиарда долларов

Перевод в Украину денег из-за границы в течение января-сентября 2017 г. уменьшился.

Перевод средств в Украину из-за границы уменьшился до 1,75 миллиарда долларов

Так, объем перечисленных в Украину средств снизился на 6,8% - до 1,747 миллиарда долларов. Такие данные распространили в пресс-службе НБУ. Согласно сообщению регулятора – за последние девять месяцев 2017 г. при помощи системы перевода средств, что были созданы как резидентами, так и не резидентами, в Украину перевели 1,747 миллиарда долларов, а также за пределы страны - 207 миллионов  долларов.

Согласно данным ведомства, в пределах Украины было переведено 3,18 миллиарда долларов. При этом – согласно данным Нацбанка – за девять последних месяцев при помощи систем, что созданы нерезидентами, в Украину перевели 1,698 миллиарда долларов.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине сняли ограничения для перевода денег между физлицами.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив