Кабмин отменил специальные разрешения для перепланировки жилья
Кабинет Министром Украины среду, 28 декабря, на заседании отменил необходимость получения разрешительных документов при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке квартир, если это не предусматривает вмешательство в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.
Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, правительство приняло постановление, согласно которому упрощаются Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий. Таким образом, теперь владельцам жилья при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке не нужно получать разрешительных документов.
В то же время вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время заседания отметил, что после завершения указанных работ ввода объекта в эксплуатацию также не требуется.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал в следующем году провести качественную земельную реформу.