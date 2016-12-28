Кабмин отменил специальные разрешения для перепланировки жилья

Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, правительство приняло постановление, согласно которому упрощаются Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий. Таким образом, теперь владельцам жилья при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке не нужно получать разрешительных документов.

В то же время вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время заседания отметил, что после завершения указанных работ ввода объекта в эксплуатацию также не требуется.