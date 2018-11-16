11:38 16.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Песня украинской группы Kazka возглавила российские хит-парады

Песня "Плакала" популярной украинской группы Kazka стала лидером по количеству прослушиваний в российском музыкальном чарте. Рейтинг составил музыкальный канал "Муз-ТВ".

Песня украинской группы Kazka возглавила российские хит-парады

Соответствующий пост канал разместил на своей странице в Instagram.

В первую десятку также попали Макс Барских и дуэт Монатика с Надей Дорофеевой. Они занимают восьмую и девятую строчку хит-парада соответственно.

К слову, это уже не первая мировая победа группы Kazka. Ранее ее песня "Плакала" ввошла в ТОП-10 мирового чарта Shazam. Солистка группы, Олександра Зарицкая, отметила, что песня "Плакала" написана как своеобразная ода нашим женщинам и благодарность за вдохновение, любовь и силу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", показала процесс создания данной песни. Соответствующее видео было размещено на YouTube канале коллектива.


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