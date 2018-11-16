Песня украинской группы Kazka возглавила российские хит-парады

Соответствующий пост канал разместил на своей странице в Instagram.

В первую десятку также попали Макс Барских и дуэт Монатика с Надей Дорофеевой. Они занимают восьмую и девятую строчку хит-парада соответственно.

К слову, это уже не первая мировая победа группы Kazka. Ранее ее песня "Плакала" ввошла в ТОП-10 мирового чарта Shazam. Солистка группы, Олександра Зарицкая, отметила, что песня "Плакала" написана как своеобразная ода нашим женщинам и благодарность за вдохновение, любовь и силу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", показала процесс создания данной песни. Соответствующее видео было размещено на YouTube канале коллектива.