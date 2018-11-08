С 8 ноября квота украинской музыки на радио увеличивается до 35%

Теперь в эфире радиостанций должно звучать 35% украинских песен. Как написал на своей страничке в социальной сети вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, сегодня вступает в силу третий этап введения украинских квот на радио.

За два года действия соответствующего закона ни одна радиостанция не закрылась, "новых замечательных песен на украинском языке во всех жанрах все больше", - отметил вице-премьер.

Напомним, в июне 2016 года Верховная Рада обязала радиостанции выделять часть эфирного времени для песен на украинском языке.

Как сообщал УРА-Информ, согласно закону, телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток. В частности, не менее 30% от общего объема музыкальных композиций, которые распространяются в каждом промежутке времени с семи часов утра и до двуз часов дня и с трех часов дня до десяти часов вечера.