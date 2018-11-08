18:09 08.11.2018 | Культура | Новости
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Алла Пугачева отменила выступление из-за болезни - ФОТО

Легенда российской эстрады, певица Алла Пугачева напугала своих поклонников сообщением о том, что заболела. Вледствие этого звезде пришлось отменить юбилейный концерт ее друга, исполнителя Леонида Агутина. 

Алла Пугачева отменила выступление из-за болезни - ФОТО

Об этом Пугачева сообщила в своем Instagram.

"Мечтала выступить на концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", — написала артистка.

В свою очередь фанаты певицы стали поддерживать певицу и пожелали ей как можно скорейшего выздоровления и выхода на сцену. Также многие уточнили, что они расстроены из-за того, что не смогут услышать пение артистки вживую. 

Отметим, что примадонна должна была выступить с новой песней на праздничном мероприятии по случаю 50-летия Агутина, которое состоится в субботу 10 ноября. Однако из-за болезни звезде пришлось отказатся от творческого вечера

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"певица Алла Пугачева буквально на днях озадачила своих поклонников фотографией, на которой запечатлена без макияжа.


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