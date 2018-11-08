Алла Пугачева отменила выступление из-за болезни - ФОТО

Об этом Пугачева сообщила в своем Instagram.

"Мечтала выступить на концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", — написала артистка.

В свою очередь фанаты певицы стали поддерживать певицу и пожелали ей как можно скорейшего выздоровления и выхода на сцену. Также многие уточнили, что они расстроены из-за того, что не смогут услышать пение артистки вживую.

Отметим, что примадонна должна была выступить с новой песней на праздничном мероприятии по случаю 50-летия Агутина, которое состоится в субботу 10 ноября. Однако из-за болезни звезде пришлось отказатся от творческого вечера

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", певица Алла Пугачева буквально на днях озадачила своих поклонников фотографией, на которой запечатлена без макияжа.