14:32 01.11.2018 | Культура | Новости
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В Москве избили звезду сериала "Бедная Настя"

В российской столице избили популярного актера Даниила Страхова, который известен по ролям в "Бригаде" и сериале "Бедная Настя".

В Москве избили звезду сериала

Об этом передает телеграм-канал "Мутко против".

Сообщается, что 42-летний артист подвергся нападению из-за замечания молодым людям, курящим под его окнами.

Как рассказал Страхов, он спустился вниз и лично попросил молодежь не курить. В ответ злоумышленники начали вести себя очень агрессивно, после чего несколько раз ударили его по голове.

Тажке популярный актер добавил, что хулиганы после содеянного моментально сбежали. По факту произошедшего он братился в полицию и написал заявление на группу неадекватных парней.

"Напинав Страхову, курильщики, тяжело дыша, сбежали. А здоровый Страхов, оклемавшись, пошел в полицию и больничку", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", звезда культового сериала "Игра Престолов", актриса Эмилия Кларк, исполняющая роль Дайенерис Таргариен начала роман с режиссером Чарли Макдавелл. 


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