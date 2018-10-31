11:17 31.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Судьба коллектива "Дизель шоу" решена

Все сценические концерты коллектива "Дизель шоу" официально отменены до конца 2018 года. Но шоу "Дизель Утро" вернется в эфир 2 ноября.

Судьба коллектива

Об этом сообщила пресс-служба шоу.

По предварительным прогнозам, актеры войдут в рабочее состояние до конца года. В среднем, для выздоровления каждому потребуется  от двух до четырех месяцев.

Яна Глущенко и Егор Крутоголов пока что проходят реабилитацию в домашних условиях. Артисты в ожидании дальнейшего обследования врачей. Евгению Сморыгину прописан постельный режим до конца года. Виктория Булитко оправляется от произошедшего морально и физически. Евгений Гашенко и Александр Бережок самостоятельно передвигаются, но ходят в гипсе. Максим Нелипа понемногу поправляется, но также все еще ходит в гипсе.

Также отметим, что осенью этого года у "Дизель Шоу" был запланирован масштабный всеукраинский тур. Однако, из-за жуткого ДТП в котором погибла одна из участниц коллектива Марина Поплавская тур был поставлен под знак вопрос. И в результате отменен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", актеры "Дизель шоу" посвятили Марине Поплавской трогательный ролик.


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