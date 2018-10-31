Судьба коллектива "Дизель шоу" решена

Об этом сообщила пресс-служба шоу.

По предварительным прогнозам, актеры войдут в рабочее состояние до конца года. В среднем, для выздоровления каждому потребуется от двух до четырех месяцев.

Яна Глущенко и Егор Крутоголов пока что проходят реабилитацию в домашних условиях. Артисты в ожидании дальнейшего обследования врачей. Евгению Сморыгину прописан постельный режим до конца года. Виктория Булитко оправляется от произошедшего морально и физически. Евгений Гашенко и Александр Бережок самостоятельно передвигаются, но ходят в гипсе. Максим Нелипа понемногу поправляется, но также все еще ходит в гипсе.

Также отметим, что осенью этого года у "Дизель Шоу" был запланирован масштабный всеукраинский тур. Однако, из-за жуткого ДТП в котором погибла одна из участниц коллектива Марина Поплавская тур был поставлен под знак вопрос. И в результате отменен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", актеры "Дизель шоу" посвятили Марине Поплавской трогательный ролик.