Ушел из жизни звукорежиссер The Beatles

Новость о печальном событии сообщил его менеджер Уильям Забалета, передает Rolling Stone.

По словам агента, накануне смерти он по телефону из машины разговаривал с Джеффом. В тот момент известный звукорежиссер почувствовал себя очень плохо и уронил трубку, после чего он сразу же вызвал скорую помощь. Однако, к сожалению, когда служба спасения прибыла, было уже поздно.

"Причиной смерти стал сердечный приступ", - поделился Забалета

В настоящее время пока неизвесно о подробностях похоронной церемонии.

Джефф Эмерик пришел в EMI Records в начале 1960 годов, когда ему было всего 15 лет. С The Beatles он впервые встретился в 1963 году на записи Misery и Baby It’s You.

Впоследствии Джефф работал над такими альбомами, как Revolver, Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band и Abbey Road. Кроме того, он принимал участие в записи сольных дисков Пола Маккартни. За Band On The Run Эмерик был удостоен премии "Грэмми".

В 2006 году он выпустил книгу "Тут, там и везде: моя жизнь во время записи музыки The Beatles" (Here, There and Everywhere: My Life Recording the Music of the Beatles).

