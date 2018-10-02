"Опять на родине": Ани Дорак вернулась в Украину ради концерта на "Интере" - ФОТО

Об своем приезде звезда сама сообщила на своей страничке в Instagram.

Отметим, певица приехала в украинскую столицу, чтобы выступить на концерте телеканала "Интер". В комментариях на странице артистке пользователи написали, что Лорак выступает на юбилее канала.





"Радует то что Вы опять у себя на родине и радуетесь сами и радуете нас", - пишут другие пользователи.

Некоторые высказываю обеспокоенность дальнейшей судьбой опальной певицы в Украине и рекомендуют ей быть осторожной. Другие указывают на необоснованность таких "осторожностей".

"Чего это ее посадят не чудите", - говорится в комментах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская певица и любимица публики РФ Ани Лорак показала фото в парике. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram, где и получила целый шквал критики. Как видно на фото, звезда сидит в машине на заднем сидении. Певица подписала пост, что очень много путешествует и приходится кушать в машине. Но на фото было видно, что у звезды на голове парик.