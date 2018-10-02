13:51 02.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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"Опять на родине": Ани Дорак вернулась в Украину ради концерта на "Интере" - ФОТО

Скандальная украинская исполнительница Ани Лорак, которая ведет активную деятельность в России, приехала в Киев ради выступления на концерте на телеканале "Интер".

Об своем приезде звезда сама сообщила на своей страничке в Instagram.

Отметим, певица приехала в украинскую столицу, чтобы выступить на концерте телеканала "Интер". В комментариях на странице артистке пользователи написали, что Лорак выступает на юбилее канала.



"Радует то что Вы опять у себя на родине и радуетесь сами и радуете нас", - пишут другие пользователи.

Некоторые высказываю обеспокоенность дальнейшей судьбой опальной певицы в Украине и рекомендуют ей быть осторожной. Другие указывают на необоснованность таких "осторожностей". 

"Чего это ее посадят не чудите", - говорится в комментах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская певица и любимица публики РФ Ани Лорак показала фото в парике. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram, где и получила целый шквал критики. Как видно на фото, звезда сидит в машине на заднем сидении. Певица подписала пост, что очень много путешествует и приходится кушать в машине. Но на фото было видно, что у звезды на голове парик.


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