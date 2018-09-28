Ушел из жизни известный украинский кинорежиссер Александр Коваль

Он скончался накануне в среду после болезней, которые мучили его на протяжении последних лет. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщил критик Сергей Трымбач на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Коваль держался до конца и теперь он возвращается в ту землю, откуда ушел в большой мир - село Жердова, на Киевщине.

Александр Коваль создол более 80 фильмов: Путь к тоннелю, Меланчина свадьба, Открой себя, Ой, горе, это же гости ко мне, Приют, Дом, Родная земля, Незаконные дети Антона Веберна, Завещание Иосифа Слепого, Терновый венок, Гряди по мне, Неофиты, А еще не седьмая печать, Гамлет с хеппи-эндом, Голос моей души и другие.

Режиссер стал лауреатом многих премий, в том числе самой высокой в Украине Национальной премии имени Тараса Шевченко и Государственной премии имени Александра Довженко.

Кроме того, Коваль был член-корреспондентом Национальной академии искусств и педагогом - возглавлял кафедру кинорежиссуры в Институте экранных искусств Национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на 74 году жизни умерла всеми любимая народная артистка Украины Клара Попович-Лабик. О смерти знаменитой исполнительницы и солистке Закарпатского народного хора сообщила ее коллега Марина Манзулич.