Дисквалифицированная "Мисс Украина" впервые заговорила о дискриминации женщин с детьми - ФОТО

Свои первые официальные заявления о ее дисквалификации и лишении титула "Мисс Украина 2018" девушка сделала на пресс-конференции, 27 сентября.

Как сообщается, в первую очередь Вероника Дидусенко попросила прощения у членов жюри за то, что предоставила оргкомитету неправдивую информацию о себе, утаив факт замужества и наличие ребенка.

По ее словам, она пошла на конкурс, чтобы в первую очередь обратить внимание на свой социальный проект, призванный помогать детям. Вместе с тем дисквалифицированная "Мисс Украина" глубоко увеверена, что подобные требование являются унизительными для многих женщин у которых есть детки.

"Начала заполнять анкету и увидела там требование, которое меня шокировало. Требование, чтобы не было детей. На дворе 2018 год. Многие девушки мечтают попасть на конкурс красоты. Но для таких как я – мам, он становится невозможным. Но это абсурдно, те, у кого есть дети, не могут участвовать в конкурсе", - возмущается Вероника.

В ходе пресс-конференции девушку упрекали в том, что она могла высказать свою позицию относительно правил конкурса, прежде чем принять в нем участие. При этом, ответа от Вероники не пришлось долго ждать. В частности, красавица заявила, что если бы она рассказала о замужестве и ребенка, тогда бы вряд ли бы на эту проблему обратил внимание. Она считает, что молодые мамочки имеют полное право быть Мисс Украина и Мисс Вселенной.

В настоящее время девушка намерена вместе со своим адвокатом собрать документы и обратиться к организаторам конкурса "Мисс мира", чтобы они изменили правила. И чтобы женщина, которая имеет ребенка, могла участвовать в конкурсе красоты.

"Хочу начать борьбу с дискриминацией. Чтобы ни одна женщина не пережила такого унижения. У меня нет цели вернуть корону. Я объявляю начало кампании, я буду обращаться к лидерам мира", - сообщила Дидусенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в современном обществе жизнь человека все больше и больше сосредотачивается на внешности. Согласитесь, что красота ведь не обман, не маска, не декорация, не косметика? Красота – это то, что отражает всю душевную теплоту и искренность человека. Так, какой должен быть идеальный женский образ, если все говорят о том, что красота спасет мир? На этот и другие вопросы знает ответы победительница престижного конкурса "Мисс-Украина" Вероника Дидусенко.