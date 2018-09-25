Стало известно, какого домашнего любимца обожает Алла Мазур

"Ну а это - в продолжение темы котиков. Вот такие мы бываем мирные и добрые. Рваный диван или любая другая вред? Да вы что! Никогда - никогда", - подписала владелица питомца.

Заметим, что телеведущая постится уже не первый смешного кота. А все потому, что он стал настоящей звездой в сети с нехарактерной позой. И это совсем не удивительно, независимые животные способны быть смешными и неуклюжими.

Подтверждением тому является очередной снимок милого кота в сети телевизионной звезды. Своим постом Алла Мазур развеяла все сомнения о том, что кошки не все понимают.

"Сделал Мусик вред. Раскритиковала его, пришел просить прощения. Хотела сфотографировать его грустные глаза. И - никак ... Провинился. Стыдно", - подчеркнула она.

Кстати, ранее ведущая ТСН рассказывала о своей новой любви к двухместных самолетов. Мазур на секунду подумала продать автомобиль и купить взамен крылья.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный украинский исполнитель Макс Барских, который активно гастролирует в России, похвастался очередной премией. На этот раз 28-летний певец стал "Музыкантом года" по версии GQ Russia.