17:30 16.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Определились лучшие комедии столетия

Американский журнал Rolling Stone составил рейтинг лучших комедий XXI века, куда вошли 50 кинолент. Соответствующий список опубликован на сайте издания.

Определились лучшие комедии столетия

Первую строчку заняла лента Победители шоу (Best in Show). На втором месте – В петле (In the Loop), на третьем – Девичник в Вегасе (Bridesmaids).

В десятку попали также фильмы Сводные братья, Идиократия, Любовь, сбивающая с ног, Тони Эрдманн, Зомби по имени Шон, Сорокалетний девственник и Жизнь за кадром.

На последних позициях оказались фильмы Фантастический мистер Фокс, Американский психопат и Довольно слов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известного французского режиссера Люка Бессона вновь обвинили в домогательствах, теперь такую предъяву огласила одна женщина, которая пожелала скрыть от общества свое имя. Так, 49-летняя ассистент режиссера по подбору актеров заявила о домогательствах Бессона. Они якобы повторялись каждый раз, когда она ехала с Бессоном в лифте.


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