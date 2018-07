Определились лучшие комедии столетия

Первую строчку заняла лента Победители шоу (Best in Show). На втором месте – В петле (In the Loop), на третьем – Девичник в Вегасе (Bridesmaids).

В десятку попали также фильмы Сводные братья, Идиократия, Любовь, сбивающая с ног, Тони Эрдманн, Зомби по имени Шон, Сорокалетний девственник и Жизнь за кадром.

На последних позициях оказались фильмы Фантастический мистер Фокс, Американский психопат и Довольно слов.

