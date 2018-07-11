11:30 11.07.2018 | Культура | Новости
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Новая волна домагательств: на Люка Бессона "посыпались" новые обвинения

Известного французского режиссера Люка Бессона вновь обвинили в домогательствах, теперь такую предъяву огласила одна женщина, которая пожелала скрыть от общества свое имя.

Новая волна домагательств: на Люка Бессона

Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на СМИ.

Так, 49-летняя ассистент режиссера по подбору актеров заявила о домогательствах Бессона. Они якобы повторялись каждый раз, когда она ехала с Бессоном в лифте.

Также, по словам женщины, режиссер не только требовал профессионализма, но и настаивал на более близких отношениях.

Стоит отметить, что ранее 27-летняя актриса обвинила Бессона в изнасиловании. Адвокат режиссера опроверг эти обвинения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американскую актрису Эллисон Мэк, которая известна американскому обществу за роль Хлои Салливан в сериале "Тайны Смолвиля", обвиняют в сексуальных домогательствах


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