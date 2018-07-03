Сенцов стал лауреатом премии Ukrainian ID Award

Согласно сообщению форума на странице в соцсети, Олег Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Award, основанной Ukrainian ID: Первый международный экономически гуманитарный форум, за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы.

Известно, что вручение премии пройдет седьмого июля в Каневе Черкасской области, а также будет проведен глобальный флешмоб #FreeSentsov в Украине и среди представителей украинской диаспоры по всему миру.

О создании Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID объявили Фонд гуманитарного развития Украины в партнерстве с городской администрацией Канева и Торгово-промышленной палатой Украины.

Добавим, что премией Ukrainian ID Awards ежегодно будут отмечаться личности и организации (кроме политических), которые сделали значительный вклад в развитие экономики, гуманизацию общества и приумножение культурного капитала. Премия вручается в пяти номинациях: экономика, human security, общество, технологии, международный диалог.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в четверг, 28 июня, встретилась в колонии с заключенным Олегом Сенцовым. По ее словам, он находится в удовлетворительном состоянии. Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма.