В Москве умер Станислав Говорухин

Депутат Госдумы скончался на 83-м году жизни в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни. Как сообщил спикер нижней палаты парламента Российской Федерации Вячеслав Володин, сердце Говорухина остановилось в 10:37. Российские депутаты почтили память режиссера и своего коллеги минутой молчания.

Говорухин перенес серьезную операцию в декабре 2017 года - ему удалили легкое. С марта он находился в санатории в Барвихе. Позднее стало известно, что Станислав Сергеевич в критическом состоянии, очень слаб, порой впадает в бессознательное состояние.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края.

После окончания Всесоюзного государственного института кинематографии начал работать на Одесской киностудии, позже - режиссером в киноконцерне "Мосфильм".

В качестве актера Говорухин снялся почти в 30 картинах, в том числе телевизионных. Среди художественных фильмов, поставленных Говорухиным, широко известны такие ленты, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя", "Артистка", "Конец прекрасной эпохи" и другие.

Как сообщал УРА-Информ, на днях Станислав Говорухин был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец" со ссылкой на собственные источники. Как отмечается, сейчас Станислав Говорухин находится в Центральной клинической больнице Москвы.