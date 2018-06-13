Тарабарова рассказала о поле будущего ребенка

Об этом звезда рассказала в интервью журналу Viva.

Отметим, что в сентябре известная пара Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь впервые станут родителями. Так, на днях она и ее муж, продюсер Алексей Бондарь признались, что через несколько месяцев на свет появится мальчик. Также будущая мамочка рассказала, что до рождения мальша она называет свое творение - пацаном.

Не для кого не секрет, что Тарабарова с супругом очень давно хотели ребенка, но это поучилось не сразу.

"Я стала пить активированный уголь, села на рисовую диету. А потом звоню своему врачу, и она интересуется: "Светланочка, а вы тест сделали?" Я говорю: "О! Отличная идея!" И в четыре утра я увидела долгожданные две полосочки. Разбудила Лешу в полной эйфории (смеется). Конечно, мы уже не уснули: смеялись, плакали, строили планы – в общем, мы были счастливы".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Светлана Лобода показала новорожденную дочь. На фотографии видна голова ребенка, которую бережно поддерживают руки Светланы. "Благодарю тебя за то, что сделал это чудо возможным", - подписала снимок певица.