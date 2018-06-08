17:15 08.06.2018 | Культура | Новости
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Покончил с собой знаменитый телеведущий CNN

Во Франции известный американский телеведущий, писатель и повар Энтони Бурден совершил самоубийство.

Покончил с собой знаменитый телеведущий CNN

Как сообщает CNN, тело представителя СМИ нашли в гостиничном номере. В частности, Бурдена нашел его близкий друг Эрик Рипер.

По словам сотрудников полиции, одной из причной смерти является то, что звездный телеведущий сам покончил с собой. В настоящее время проверяются все версии неожиданной смерти. Детали инцидента пока не сообщаются.

Известно, что Бурден находился во Франции с рабочим визитом. Он занимался созданием нового эпизода его известного сериала CNN Parts Unknown, отмеченного большим количеством премий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всемирноизвестного украинского режиссера Киру Муратову в последнюю путь проведут в Одессе, сегодня восьмого июня. На момент смерти Муратовой было 84 года, она умерла от тяжкой болезни. 


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