Покончил с собой знаменитый телеведущий CNN

Как сообщает CNN, тело представителя СМИ нашли в гостиничном номере. В частности, Бурдена нашел его близкий друг Эрик Рипер.

По словам сотрудников полиции, одной из причной смерти является то, что звездный телеведущий сам покончил с собой. В настоящее время проверяются все версии неожиданной смерти. Детали инцидента пока не сообщаются.

Известно, что Бурден находился во Франции с рабочим визитом. Он занимался созданием нового эпизода его известного сериала CNN Parts Unknown, отмеченного большим количеством премий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всемирноизвестного украинского режиссера Киру Муратову в последнюю путь проведут в Одессе, сегодня восьмого июня. На момент смерти Муратовой было 84 года, она умерла от тяжкой болезни.