Pianoбой выступил для школьников из маленького города

Об этом сообщает Viva.

"Все, що тебе не вбиває" - метафорическая история о травле ученика в школе, которая стала вирусной в школьной среде. Многие социальные программы взяли его за основу своих анти-буллинговых кампаний. А знаменитости после выхода клипа по-своему поддержали тему флешмобом. Так, о своих историях травли рассказали Джамала, Евгений Кошевой, Анна Завальская, Наталья Гарипова, Фагот, Open Kids и многие другие.

По словам инициатора музыкального проекта Дмитрия Шурова, в ходе съемок стихийно возникла идея помочь детям не только песней с клипом, но и концертом на последнем звонке той школе, которая больше всего этого бы хотела. Кандидат на бесплатное выступление музыкантов должен был набрать максимальное количество комментариев под видео с указанием города и номера школы от уникальных пользователей.

15 мая победителем была определена школа №4 города Стрый. Отмечается, что ученики настолько хотели этого, что подключили не только родственников и друзей, но и множество случайных жителей города Стрый.

Группа Pianoбой первый раз выступила не только в школе, но и утром, ровно в десять часов. И впервые выходила на сцену сразу после исполнения государственного гимна. Музыканты получили от учеников множество рисунков и подарков, среди которых был большой торт с пианино от 11-го класса, цветы-конфеты и благодарность от родителей, которые тоже эмоционально поддержали концерт. Школьная администрация угостила группу Pianoбой завтраком и обедом, но все остальные затраты, среди которых транспорт, звук, сцена, персонал, взяла на себя группа Pianoбой.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в центре Киеве гитарист известной украинской группы Pianoбой Вова Павловский попал в аварию с участием автомобиля на еврономерах.