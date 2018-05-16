В сети показали, как повара готовятся к свадьбе Меган Маркл и принца Гарри - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба королевской семьи.

Отметим, что сейчас нелегко приходится королевским поварам. Их работа на кухне буквально “кипит”, ведь все гости должны остаться довольными. Банкет в Виндзорском замке ожидается пышным, а отвечает за него главный шеф-повар королевской семьи Марк Фланаган. Он внимательно следит за тем, что делают его подчиненные.

Также шеф-повар королевской семьи рассказал, что для приготовления праздничных блюд используются только свежие продукты, которые привозятся из ферм поблизости. Каждая деталь меню обсуждается с принцем Гарри и его невестой Меган Маркл.

Кстати, пара уже провела несколько пробных дегустаций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", родители американской актрисы Меган Маркл поведут дочь под свадебный алтарь.