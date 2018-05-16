12:41 16.05.2018 | Культура | Новости
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В сети показали, как повара готовятся к свадьбе Меган Маркл и принца Гарри - ФОТО

Совсем скоро, а именно, 19 мая, в Великобритании состоится одна из самых громких свадеб мира Принц Гарри и Меган Маркл. Так, сейчас приготовления к празднику идут полным ходом. Церемонию ждет как королевская семья, так и простые британцы, наблюдатели по всему миру.

В сети показали, как повара готовятся к свадьбе Меган Маркл и принца Гарри - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба королевской семьи. 

Отметим, что сейчас нелегко приходится королевским поварам. Их работа на кухне буквально “кипит”, ведь все гости должны остаться довольными. Банкет в Виндзорском замке ожидается пышным, а отвечает за него главный шеф-повар королевской семьи Марк Фланаган. Он внимательно следит за тем, что делают его подчиненные.

Также шеф-повар королевской семьи рассказал, что для приготовления праздничных блюд используются только свежие продукты, которые привозятся из ферм поблизости. Каждая деталь меню обсуждается с принцем Гарри и его невестой Меган Маркл.

Кстати, пара уже провела несколько пробных дегустаций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", родители американской актрисы Меган Маркл поведут дочь под свадебный алтарь.


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