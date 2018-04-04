Екатерина Осадчая призналась, как будет отмечать Пасху 2018

Об этом Осадчая поделилась в сюжете ТСН.

"Дома. Или к моим родителям, мои родители приедут к нам. У нас уже есть традиции, мы ходим святить паску накануне вечером к Аскольдовой могиле", - призналась телеведущая.

При этом Катя Осадчая добавила, что возможно будет принимать участие в традиционном украинском "поединке" — будет "биться" пасхальными яйцами, которые сама покрасит.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", все православные христиане Украины отмечают Пасху в 2018 году восьмого апреля. Согласно календарю выходных, представленному Минсоцполитики, украинцы будут иметь три выходных дня. Отмечается, что Пасха не имеет определенной фиксированной даты празднования, но обязательно ее отмечают в воскресенье.

В 2018 году Пасха приходится на 8 апреля – воскресенье, поэтому украинцы получат еще один дополнительный выходной в понедельник – 9 апреля.