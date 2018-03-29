Леонардо Ди Каприо подтвердил отношения с 20-летней моделью

Об этом сообщает DailyMail.

Возлюбленной артиста стала 20-летняя аргентинская модель Камила Морроне. Средства массовой информации пустили слухи о вероятных новых отношениях актера и модели еще зимой 2017 года.

Тогда папарацци зафиксировали, как знаменитый актер выходил из жилища девушки. По полученным снимкам можно определить, что пара в ресторан, и при этом они держаться за руки. Таже обнаружено, что перед тем, как они зашли в заведение, Камила бережно целует возлюбленного в плече.

Владельцы малодоступной для широкой публики информации заверяют, что актер серьезно настроен по поводу отношений с его новой девушкой.

Напоминаем, как ранее сообщал "УРА-Информ", в новом фильме режиссера Квентина Тарантино будут учувствовать Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.