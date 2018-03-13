Умер гитарист легендарной группы The Ventures

Смерть Эдвардса была объявлена ​​на официальном веб-сайте Ventures и сопровождалась заявлением, в котором говорилось: "Семья Ventures ощущает эту потерю очень глубоко".

Музыкант был частью истории Ventures в течение почти шести десятилетий, помогал формировать звук ранних Ventures и успех их карьеры. Его назвали одним из великих новаторов в игре на гитаре, настолько великим, что на протяжении всей своей карьеры он оказывал влияние на многих молодых игроков, часть из которых стала известной в дальнейшем.

Также известно, что Нокииграл на струнных инструментах с пяти лет. Он стал участником группы, играя на бас-гитаре в 1958 году, когда основные участники Боб Бобэ и Дон Вилсон объединились с Эдвардсом и барабанщиком Хоуи Джонсоном. Группа начала свою работу в Такоме, штат Вашингтон. В дальнейшем он перешел к другой группе, которая была известна как "Impacts", а затем "Versatones".

Сними он и сформировал "Ventures". Они записали 37 альбомов за двенадцать лет до 1972 года. Ventures исследовали свои музыкальные границы в 60-е годы и творя серфинг-музыку и психоделический рок. Они даже сделали записи исключительно для японского рынка, где сейчас высоко ценятся, превосходя "Битлз", согласно Академии записи.

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