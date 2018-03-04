"Моя жизнь больше никогда не станет прежней", - Кухар

Балерина, несмотря на потерю ребенка, продолжает заниматься балетов, ежедневно посещает тренировки, ведет правильное питание после беременности.

На вопрос о потеряном ребенке балерина ответила с большим трудом. "Легкие у нашей девочки так и не открылись, и когда Александру предложили поучаствовать в сборе средств на аппарат для открытия легких я поняла, что это был знак свыше", - говорит Катя. Кухар долгое время находилась на кровати, у женщины были последние сроки для родов, врачи постоянно давали ей антидепрессанты.

"Я постоянно плакала и плакала, ничего не брало", - добавила балерина.

Коллектив также тяжело переживал о судьбе Кухар, однако Катя договорилась лишний раз не поднимать эту тему, иначе ей становиться плохо.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее беременная Катя Осадчая показала, как проводит новогодние каникулы.