17:37 04.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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"Моя жизнь больше никогда не станет прежней", - Кухар

Украинская балерина Екатерина Кухар впервые встретилась с прессой после утраты ребенка. Деталями тяжелого жизненного периода она поделилась с Катериной Осадчей в программе "Светская жизнь".

Балерина, несмотря на потерю ребенка, продолжает заниматься балетов, ежедневно посещает тренировки, ведет правильное питание после беременности.

На вопрос о потеряном ребенке балерина ответила с большим трудом. "Легкие у нашей девочки так и не открылись, и когда Александру предложили поучаствовать в сборе средств на аппарат для открытия легких я поняла, что это был знак свыше", - говорит Катя. Кухар долгое время находилась на кровати, у женщины были последние сроки для родов, врачи постоянно давали ей антидепрессанты. 

"Я постоянно плакала и плакала, ничего не брало", - добавила балерина.

Коллектив также тяжело переживал о судьбе Кухар, однако Катя договорилась лишний раз не поднимать эту тему, иначе ей становиться плохо.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее беременная Катя Осадчая показала, как проводит новогодние каникулы.


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