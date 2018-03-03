20:00 03.03.2018 | Культура | Новости
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Какой фильм в 2017 году победил в номинации "Золотая малина" - ВИДЕО

Киножюри определилось с названием худшего фильма года. Об этом передает официальный сайт мероприятия.

Какой фильм в 2017 году победил в номинации

Статуэтка "Золотой малины" в 2017 году досталась режиссеру фильма "Емоджи фильм" Тони Леондису. 

Его "творению" еще нужно было обойти конкурентов по цеху, это такие ленты как "Трансформеры: последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия" и "Спасатели Малибу". 

Худшим актером первого плана в этом признали Тома Круза, который "попортил" себе репутацию крутого героя боевиков сьемками в фильме "Мумия".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно жюри Международного кинофестиваля Берлинале определилось с победителем номинации "Лучший фильм года".


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