Какой фильм в 2017 году победил в номинации "Золотая малина" - ВИДЕО

Статуэтка "Золотой малины" в 2017 году досталась режиссеру фильма "Емоджи фильм" Тони Леондису.

Его "творению" еще нужно было обойти конкурентов по цеху, это такие ленты как "Трансформеры: последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия" и "Спасатели Малибу".

Худшим актером первого плана в этом признали Тома Круза, который "попортил" себе репутацию крутого героя боевиков сьемками в фильме "Мумия".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно жюри Международного кинофестиваля Берлинале определилось с победителем номинации "Лучший фильм года".