Известный продюсер раскритиковал Нацотбор на Евровидение

Об этом он рассказал в интервью изданию "Гордон".

По словам Бебешко, песня MELOVINА обычная по евростандарту и таких композиций всегда много на Евровидении. Поэтому, есть большая вероятность того, что украинский артист рискует затеряться среди других участников.

"Хорошая была TAYANNA, она прекрасно пела. Но ей было неуютно в одежде, которую ей предложили, и в танцах она была неубедительной. Шикарно выглядела группа Kadnay: свежо, энергично, мощно, колоссальное шоу", - отметил продюсер.

При этом украинский звукорежиссёр раскритиковал состав жюри этого года. По его мнению, лучше всех судил Евгений Филатов.

"Джамала вот-вот родит - ее можно понять и простить. А Данилко просто не разбирается в музыке. И как это вообще возможно, что судья сидит и матерится? Никто бы фонограмму там не позволил включить, это контролируют специальные люди. динственное, чего я не понял, - зачем это вообще нужно: чтобы опустить TAYANNA или, наоборот, поднять?", - объяснил Бебешко.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в финале Национального отбора н Евровидение-2018 Джамала покинула судейское кресло и вышла на сцену.