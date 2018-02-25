Кто стал победителем в номинации "Фильм года" на Берлинале - ВИДЕО

Обладательницей престижной награды "Золотой медведь" стала румынская кинорежиссер Адина Пинтилли за фильм "Прикасайся/не прикасайся ко мне". Женщина давно занимается сьемками документально и современного кино с использованием психологии сексуальности, невербалики и телесных контактов.

Победительница считает, что ее кино "является призывом к диалогу и одновременно вызовом нашим представлениям о красоте, теле, сексуальности".

Вторую награду - “Серебряного медведя” за лучший сценарий получили создатели мексиканской ленты "Музей" Мануэль Алькала и Алонсо Руйспипасиосу.

Лучшим документальным фильмом года судьи признали "Вальгельма Вальцера" режиссера Рута Беккермана. Ему досталось 50 тыс евро призовых.

Как сообщалось в "УРА-Информ", о любви британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл снимут телевизионный фильм.