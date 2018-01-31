10:41 31.01.2018 | Культура | Новости
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Известный актер Марк Саллинг найден мертвым за месяц до приговора о детской порнографии

Американский актер 35-летний Марк Саллинг известный по сериалу "Хор" был обнаружен мертвым. Об этом сообщает издание People.

Известный актер Марк Саллинг найден мертвым за месяц до приговора о детской порнографии

Отмечается, что его нашли висящим на дереве. Предполагается, что Марк совершил самоубийство.

В прошлом году звезда прославился в СМИ по весьма неприятному поводу – в октябре 2017 года Марка обвинили в хранении детской порнографии.

В марте 2018 года должен был вступить в силу приговор, по которому актеру грозил тюремный срок от четырех до семи лет.

В сериале "Хор" Саллинг исполнил роль Ноа Пакермана. Также он снялся в лентах "Дети кукурузы 4: Сбор урожая", "Кладбище", "Каменистая дорога", сериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"ушел из жизни актер Джон Пол Стюер в возрасте 33 лет. Отмечается, что Стюер умер еще 1 января, однако о его смерти стало известно только через четыре дня.

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