Известный актер Марк Саллинг найден мертвым за месяц до приговора о детской порнографии

Отмечается, что его нашли висящим на дереве. Предполагается, что Марк совершил самоубийство.

В прошлом году звезда прославился в СМИ по весьма неприятному поводу – в октябре 2017 года Марка обвинили в хранении детской порнографии.

В марте 2018 года должен был вступить в силу приговор, по которому актеру грозил тюремный срок от четырех до семи лет.

В сериале "Хор" Саллинг исполнил роль Ноа Пакермана. Также он снялся в лентах "Дети кукурузы 4: Сбор урожая", "Кладбище", "Каменистая дорога", сериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ушел из жизни актер Джон Пол Стюер в возрасте 33 лет. Отмечается, что Стюер умер еще 1 января, однако о его смерти стало известно только через четыре дня.