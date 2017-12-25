Лента "Киборги" стала лучшей на ежегодном фестивале - ВИДЕО

Сообщает пресс-служба кинофестиваля "Молодость".

Как отмечается, кинолента набрала 4,95 баллов от зрительского голосования.

На кинопоказахпобывали около 3000 зрителей, где каждый сеанс превращался в аншлаг, - отмечают организаторы мероприятия. Кроме того, по бесчисленным просьбам посетителей фестиваля, устраивались дополнительные показы киноленты А. Сеитаблаева.

Стоит отметить, чтофильм "Киборги" появился в массовом прокате 6 декабря, и уже за первый уикенд собрал 8186000 701 гривен за данными "Детектор медиа". Тем самым установив новый рекорд в национальном отечественном прокате.

"Мы счастливы, что нам удалось снять честное кино, которое затрагивает всех", – отметил Сеитаблаев. Напомним, АхтемСеитаблаев это известный сценарист,ведущий, киноактёр, режиссёр театра и кино, а также Заслуженный артист Автономной Республики Крым.

Ахтем Сеитаблаев - это известный сценарист,ведущий, киноактёр, режиссёр театра и кино, а также заслуженный артист Автономной Республики Крым.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Интернете появился премьерный тизер к фильму "Киборги", поветствующем о защите Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах.