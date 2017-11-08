12:55 08.11.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинская певица рассказала, что нужно для процветания нашей страны

Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько знает, что же можно сделать для процветания украинского государства. По ее мнению, будущее – это ошибки прошлого, которых нужно избегать в настоящем.

Украинская певица рассказала, что нужно для процветания нашей страны

Об этом звезда написала на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно словам Приходько, украинцам в первую очередь необходимо перестать уповать исключительно на власть, а начинать строить будущее с самих себя.

"Не втюхивать пафосную шароварщину, а прививать аргументированную любовь к Родине. Любовь, которую мы омыли кровью ради будущего наших детей", - подчеркнула певица.

Кстати, совсем недавно известная артистка была награждена нагрудным знаком "Волонтер Украины".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская певица Анастасия Приходько поведала о съемках нового клипа на песню "Goodbye", в котором будут присутствовать лесбийские сцены.


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