Украинская певица рассказала, что нужно для процветания нашей страны

Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько знает, что же можно сделать для процветания украинского государства. По ее мнению, будущее – это ошибки прошлого, которых нужно избегать в настоящем.
Об этом звезда написала на своей странице в соцсети Facebook.
Согласно словам Приходько, украинцам в первую очередь необходимо перестать уповать исключительно на власть, а начинать строить будущее с самих себя.
"Не втюхивать пафосную шароварщину, а прививать аргументированную любовь к Родине. Любовь, которую мы омыли кровью ради будущего наших детей", - подчеркнула певица.
Кстати, совсем недавно известная артистка была награждена нагрудным знаком "Волонтер Украины".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская певица Анастасия Приходько поведала о съемках нового клипа на песню "Goodbye", в котором будут присутствовать лесбийские сцены.