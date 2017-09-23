20:30 23.09.2017 | Культура | Новости
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Умерла всемирно известная оперная певица - ВИДЕО

В Грузии на 80-м году жизни ушла из жизни известная оперная певица, народная артистка СССР Цисана Татишвили.

Умерла всемирно известная оперная певица - ВИДЕО

О трагическом событии сообщил Тбилисский государственный театр оперы и балета имени Палиашвили.

Отметим, что артистка была солисткой Тбилисского театра оперы и балета с 1963-го по 1992 год. Кроме того, певица также выступала в Государственном академическом Большом театре (ДАВТ) и "Берлинская комическая опера" в Берлине. Преподавала в Тбилисской консерватории.

Также Татишвили часто гастролировала за рубежом и выступала в качестве концертной певицы, участвовала в исполнении монументальных произведений.

Время и место церемонии прощания станут известны позже.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США на 79-м году жизни скончался актер Фрэнк Винсент, наиболее известный по роли главы мафиозного клана Фила Леотардо в сериале "Клан Сопрано".


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