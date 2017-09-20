Умер глава издательства "Смолоскип" Осип Зинкевич

По информации издательства, Осип Зинкевич скончался на 93-м году у себя дома в США, где он жил последние годы.

Об этом издательству сообщил его сын. Пока не известно, когда состоится похоронная церемония, но похоронят Осипа Степановича в Украине.

Добавим,Осип Зинкевич был главой издательства "Смолоскип", которое выдало множество книг молодых авторов, которые сегодня известными поэтами, писателями, политологами и историками. Издательство было основано в США в 1967 году.

Напомним,как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Лас-Вегасе на 92-м году жизни кончался американский комик и актер Джерри Льюис.Льюис скончался в окружении родных и близких у себя дома.