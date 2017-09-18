15:19 18.09.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Американская компания снимает фильм об украинских СИЗО

Американская компания Netflix снимает фильм о жизни украинских заключенных в СИЗО.

Американская компания снимает фильм об украинских СИЗО

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов на своей официальной странице в соцсети Facebook.

По его словам, главный герой фильма пройдет путь заключенного с момента попадания в колонию до момента освобождения.

Также , в фильме будет показано всему миру, в каком состоянии сегодня находится система, и с какими испытаниями ежедневно встречаются люди, которые в ней содержатся, и те, кто в ней работает.

"В течение недели съемочная группа американской кинокомпании будет работать над фильмом", – написал Чернышов.

Как известно, Netflix – американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.  С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известная украинская поп-группа DZIDZIO будет бороться за возможность представлять Украину на премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".


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