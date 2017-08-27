"Океан Ельзи" объявил о длительном перерыве в музыкальной карьере

Об этом музыканты сообщили на официальной странице в Facebook.

Как стало известно, в сентябре группа планирует еще три концерта – в Одессе, белорусской Лиде и Полтаве.

"Традиционный большой концерт "Океан Ельзи" в День Независимости Украины в следующем, 2018-м, году состоится на крупнейшей арене страны - столичном НСК "Олимпийский", - отметил лидер группы Святослав Вакарчук.

По его словам, это выступление станет первым концертом, который "Океани" дадут после почти годовой концертной паузы. Однако чем именно почти год будут заниматься участники группы и лидер "ОЕ" Святослав Вакарчу остается до сих пор загадкой.

Кстати, в июне Святослав Вакарчук с командой завершили полуторагодовой "Світовий тур" в поддержку альбома "Без меж". В тот период музыкальная команда объездила более 30 стран мира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове известная украинская группа "Океан Эльзи" исполнила гимн Украины, посвященного Дню Независимости.