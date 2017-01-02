Зеленский, Джамала и паралимпийцы исполнили гимн Украины

Соответствующие видео, опубликованное на YouTube,

Как отмечается, для создания ролика в съемочном павильоне построили огромный цилиндр 6 метров высотой и 20 метров в диаметре, а участники проекта исполняли в нем главную песню страны.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", телеканал "1+1" заявляет о попытке лишить его лицензии.