Зеленский, Джамала и паралимпийцы исполнили гимн Украины

Вдущие телеканала "1+1", участники и тренеры проекта Голос країни, актеры студии "Квартал 95", Национальная паралимпийская сборная Украины и герои проекта "Переможці" исполнили гимн Украины.
Соответствующие видео, опубликованное на YouTube,
Как отмечается, для создания ролика в съемочном павильоне построили огромный цилиндр 6 метров высотой и 20 метров в диаметре, а участники проекта исполняли в нем главную песню страны.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", телеканал "1+1" заявляет о попытке лишить его лицензии.