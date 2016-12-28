Чета Уэст-Кардашьян опубликовала трогательный семейный снимок – ФОТО

Снимок передает всю новогоднюю атмосферу, царящую в доме знаменитостей.

На фотографии изображен Уэст, который для своего look-а предпочел традиционный черный цвет, лишь новая прическа слегка оттеняла его наряд. Ким осталась неизменной в своей любви к отрытым и блестящим нарядам – в этот раз она выбрала искрящегося золотого цвета платье. На руках у Ким – дочка Норт, а у Канье – сын Сейнт.

Как передают СМИ, "квартет" объявился на семейном ужине в доме у Кортни Кардашьян. При этом Уэст немного опоздал на вечеринку, пишет "Сплетник". Источник, приближенный к паре, заявил, что модель и ее супруг старались сделать своим детям настоящий праздник.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Ким и Канье отобедали в ресторане. При этом, судя по их лицам, нельзя было сказать, что они были рады. Однако во время выхода на улицу, их настроение заметно улучшилось.