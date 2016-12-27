20:53 27.12.2016 | Культура | Новости
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В США умерла звезда "Звездных войн" актриса Кэрри Фишер

Во вторник, 27 декабря умерла американская актриса Керри Фишер, которая сыграла роль принцессы Леи Органы в культовом для нескольких поколений фильм "Звездные войны".

В США умерла звезда

Ей было всего лишь 60 лет. Как сообщает журнал People, Фишер скончалась в больнице Лос-Анджелеса, куда была доставлена под присмотр врачей несколько дней назад из-за сердечного приступа.

Смерть актрисы уже подтвердила ее семья. При этом ее дочь Билли Лурд отметил, что ее любимая мама Кэрри Фишер ушла в девять часов утра этим утром. Она была любима всем миром, и ее будет глубоко не хватать, - заявил она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Британии умер певец Джордж Майкл.


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