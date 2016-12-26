04:30 26.12.2016 | Культура | Новости
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Умер Джордж Майкл

Легендарный британский певец Джордж Майкл ушел из жизни. Его путь прервался на 54-м году. Такие сведения передает ВВС.

Умер Джордж Майкл

Такие сведения передает ВВС. О смерти обладателя двух премий "Грэмми" сообщил его публицист. Согласно данным телеканала, певец "отошел в спокойствии в мир иной дома".

На данный момент нет данных о причине смерти музыканта.

Напомним, что Джордж Майкл является одним из самых успешных поп-исполнителей, было продано около 100 миллионов его пластинок. Свои "Грэмми" он получил в категории "Альбом года ("Faith", 1988 рік), а также как вознаграждение за лучший дуэт с Аретой Франклин, композиция "I Knew You Were Waiting (For Me)", 1987).

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно этот мир покинул один из самых известных музыкантов – Prince. Он был найден в кабине лифта своей звукозаписывающей студии.


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