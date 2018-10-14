Куда пойти в Киеве на выходных 14 - 15 октября - ФОТО

Всі. Свої. Дни украинского пальто

15 октября более ста производителей верхней одежды представят покупателям свою продукцию, а именно модные пальто из: кашемира, шерсти, кожи, разнообразных цветов и фасонов. Кроме того, можно приобрести белье и аксессуары: сумки, ремни и пояса. Начало в 10.00.

Где: Киев, ул. Десятинная, 12, Галерея Д12

Стоимость: бесплатно

Мамахохотала Шоу

14 октября пройдет трехчасовой "Концерт для мамы, папы и детей". "Мамахохотала Шоу" существует с 2012 года. На сегодня вышло уже 9 сезонов юмористического шоу, а участники превратились в кумиров молодежи. На концерте продемонстрируют новые номера, смешные и интеллигентные одновременно. Начало в 19.00.

Где: Киев, Международный центр культуры и искусств, Аллея Героев Небесной Сотни,1

Стоимость: 149-1499 грн.

ДИЗЕЛЬ ШОУ

“Прикольная осень” - так называется новая программа известных юмористов, с которой они впоследствии отправятся в концертный тур Украиной. На концерте покажут новые и уже полюбившиеся публике юмористические номера на злободневные темы: отношения между мужчиной и женщиной, родителями и детьми, о коммунальных платежах, курсе доллара.

Участники шоу уверены, что новая программа будет успешней предыдущей “Весна смешна”, с которой Дизель Шоу посетили 38 городов. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Дворец "Украина", НДИ "Украина", ул. Большая Васильковская, 103

Стоимость: 299-2499 грн.

Танцы со звездами

14 октября будет уже восьмой прямой эфир популярного телевизионного шоу. В это воскресенье зрителей ждет интрига, ведь снова одна из пар покинет проект, а их осталось только 7. На прошлой неделе из проекта ушла пара Денис Беринчик/Екатерина Белявская, которые не считались фаворитами, но продержались на шоу вплоть до его экватора. Кто “вылетит” из шоу на этот раз?

Мишель Андраде/Женя Кот либо Игорь Ласточкин/Илона Гвоздева, а может Руслан Сеничкин/Яна Цыбульская или Леся Никитюк/Максим Ежов, Иракли Макацария/Яна Заяц? Продержутся ли в шоу Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин и Павел Вишняков/Юлия Сахневич. Начало в 19.30

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: 800-1000 грн.

Кобзарско-лирницкая Покрова

Кобзарско-лирницкая Покрова / фото: nashkiev.ua

14-15 октября все желающие могут посетить Музей Ивана Гончара и вместе почтить память героев из разных эпох, которые погибли в борьбе за волю Украины. Посетителям расскажут о роли бандуристов и кобзарей в истории государства. Начало в 9.30

Где: Киев, М. Арсенальная, Музей Ивана Гончара, ул. Лаврская, 19

Стоимость: бесплатно

Народные гуляния "Покрова в Феофании"

Народные гуляния “Покрова в Феофании” / фото: kiev.detivgorode.ua

В понедельник, 15 октября, в парке “Феофания” состоится грандиозный праздник, в программе которого: творческие мастер-классы, анимационная детская программа, игры, конкурсы, праздничный концерт с участием украинских фольклорных групп. Начало в 13.00.

Где: Киев, парк “Феофания”, ул. Академика Лебедева, 37

Стоимость: взрослые — 20 грн, школьники и студенты — 5 грн, дети до 7 лет и пенсионеры — бесплатно.