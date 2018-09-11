Фракция "Самопомич" в Киевраде самораспустилась

Об этом во вторник, 11 сентября, будет объявлено на заседании рады. Как сообщила журналистам накануне заседание депутат, входившая во фракцию "Самопомочи" Ольга Балицкая, за такое решение проголосовали большинство членов фракции 10 сентября.

По ее словам, вчера была встреча на которую пришли 19 из 22 членов фракции. Мы не все члены партии "Самопомич", но все члены фракции. Трех не было по объективным причинам. Мы долго все обсуждали, искали решения. 18 человек проголосовали за самороспуск, один воздержался, - пояснила политик, добавив, что по меньшей мере, двое депутатов, которые "разочаровались в политике" хотели сложить мандат.

В то же время Балицкая сообщила, что после объявления о роспуске фракции все депутаты продолжат свою работу, поскольку все они избраны были избраны прямым голосованием, а не за политическую силу, а за каждого из них.

Поэтому мы останемся депутатами Киеврады. Не думаю, что в нашей жизни после роспуска фракции что-то сильно изменится, - сказала она.

При этом такое решение она пояснила тем, что "большие партии не соответствуют тем принципам, с которыми они шли на выборы".

напомним, как сообщал УРА-Информ, Объединение "Самопомич" исключила из своих рядом четырех депутатов. Как пояснила в пятницу, 7 сентября, председатель Киевской городской партийной организации Оксана Сироид, депутаты Киеврады Сергей Гусовский, Алексей Руденко, Сергей Харчук и Вадим Васильчук были исключены за нанесение значительного ущерба репутации политической силы.