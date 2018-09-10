В Киеве закрыли станцию метро "Дорогожичи"

В Киеве станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании. В данное время на станции метро проводится проверка.
Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.
Как сообщили в пресс-службе, станция "Дорогожичи" закрыта. Сколько времени понадобится для полного восстановления движения поездов неизвестно.
"Внимание! Станция "Дорогожичи" закрыта на вход и выход. Анонимный звонок о минировании. Проводится проверка",- говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух "телефонных террористов". Один из них был задержан на территории Одесской области. А другой - Днепропетровской.