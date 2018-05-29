В Киеве будут судить действующего офицера Нацгвардии из-за действий на Майдане

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Обвинительное заключение по уголовному делу было направлено в Печерский районный суд города Киева 25 мая 2018 года. Правоохранителя будут судить в связи с доказательствами его противоправного вмешательства в проведение митингов. Он, будучи должностным лицом, с использованием физического давления превысил полномочия и организовал аналогичные нарушения со стороны его подчиненных.

В отношении потерпевших направлялись болезненные и оскорбляющие личное достоинство поступки. При отсутствии признаков пыток, проведенных группой лиц, пострадало более 300 людей. Ему инкриминируют организацию умышленного убийства двух и более человек. Убийства производили опасным для жизни многих лиц способами по предварительному сговору. Также он организовал нанесение тяжких телесных увечий, совершал коррупционные нарушения. Его преступные действия зафиксированы в период января-февраля 2014 года.

В Генпрокуратуре напомнили, что в ходе досудебного расследования в суд вносилось ходатайство об отстранении подозреваемого от должности, в удовлетворении которого отказано, апелляционная жалоба оставлена ​​без удовлетворения.

Также в суд вносилось ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, в удовлетворении которого было отказано, а апелляционная жалоба оставлена ​​без удовлетворения, а подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Досудебное расследование по установлению других организаторов и соисполнителей преступлений, совершенных во время протестных акций, продолжается.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", генеральная прокуратура Украины отправила очередное ходатайство в сторону активиста Майдана Ивана Бубенчика, который подозревается в умышленном убийстве двух полицейских в феврале 2014 года.