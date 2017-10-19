10:32 19.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Возле посольства Польши в столице ушел под землю асфальт - ФОТО

В Киеве напротив посольства Польши ушел под землю асфальт.

Возле посольства Польши в столице ушел под землю асфальт - ФОТО

Авария произошла еще три дня тому назад, однако, по состоянию на утро четверга, 19 октября, ремонтные работы еще не начаты. Как сообщает очевидцы, аварийный участок полностью огорожен, однако коммунальщики не могут определится, кто из них должен отвечать за ремонт этого участка.

Как заявили в "Киевавтодоре", причина в том, что прорвало трубу, а кто должен ремонтировать трубу - под вопросом. В свою очередь в "Киевводоканале" говорят, что это не их компетенция, они сюда приезжали и сказали, что эта территория принадлежит польскому посольству.

При этом в ведомстве заверили, что ремонт необходимо начинать немедленно, иначе трещины могут пойти дальше, и, если вовремя не засыпать этот участок, это может привести к повреждению части здания.

В польском посольстве пока не комментируют ситуацию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Киева в среду, 4 октября, на улице Большая Васильковская произошел прорыв трубы с горячим теплоносителем. Для ликвидации аварии "Киевэнерго" перекрыта часть центральной улицы столицы. В результате чего образовался огромный затор.


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