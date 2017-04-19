В столице 20 мая откроют велотрек

Эти сведения сегодня распространили в пресс-службе КГГА. Согласно сообщению – на 20-е мая планируют церемонию открытия велотрека и центра велокультуры. Такое заявление сделал 19 апреля А. Спасибко – замглавы КГГА – инспектируя ход реставрационных работ для велотрека города, что в Шевченковском районе.

Город, по его словам, после начала функционирования трека спасет данный памятник истории, один из наиболее старинных в Европе велотреков. Кроме того – столица обзаведется спортивным объектом согласно современным требованиям к такого рода строениям.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре в 2016 г. начали работать велопатрули.