10:59 02.02.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100159260:Polishuk
В Киеве неизвестные выкрали человека и разбили патрульную машину - ВИДЕО, ФОТО
В Киеве в ночь на четверг, 2 февраля, двое неизвестных похитили человека вместе с автомобилем.
О происшествии в полицию сообщил свидетель. Правоохранители, по горячим следам начали погоню.
Как сообщают очевидцы, преследование продолжалась до площади Шевченко. Однако на улице Косенко бандиты врезались в с полицейский Hyundai Tucson, после чего были задержаны.
Других подробностей в полиции не сообщили.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве BMW на огромной скорости врезалась в фуру, В результате аварии погибли два человека. При этом, по словам свидетелей, до столкновения, BMW крутило на 360 градусов, перекинуло на бок, а затем пролетев 250 метров, кинуло на грузовик. На момент аварии в иномарке находились трое парней примерно по 20 лет.