В Киеве неизвестные выкрали человека и разбили патрульную машину - ВИДЕО, ФОТО

О происшествии в полицию сообщил свидетель. Правоохранители, по горячим следам начали погоню.

Как сообщают очевидцы, преследование продолжалась до площади Шевченко. Однако на улице Косенко бандиты врезались в с полицейский Hyundai Tucson, после чего были задержаны.

Других подробностей в полиции не сообщили.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве BMW на огромной скорости врезалась в фуру, В результате аварии погибли два человека. При этом, по словам свидетелей, до столкновения, BMW крутило на 360 градусов, перекинуло на бок, а затем пролетев 250 метров, кинуло на грузовик. На момент аварии в иномарке находились трое парней примерно по 20 лет.